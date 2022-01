https://fr.sputniknews.com/20220103/elisabeth-moreno-et-le-president-de-lassemblee-nationale-richard-ferrand-positifs-au-covid-1054167401.html

Élisabeth Moreno et le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand positifs au Covid

La ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Élisabeth Moreno, et le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, ont été testés positifs au Covid-19, ont-ils annoncé lundi.Sans symptômes, Mme Moreno maintient ses engagements en distanciel et ses rencontres prévues auront lieu en visioconférence, a indiqué son entourage, cité par les médias.De son côté, la présidence de l'Assmeblée nationale a indiqué dans un communiqué que Richard Ferrand, "doté d’un schéma vaccinal complet", a été déclaré positif à la suite d’un test réalisé lundi matin, ajoutant que le Président reste à l’isolement, conformément aux directives sanitaires.M. Ferrand continuera à distance à exercer ses responsabilités et il a demandé au Vice-Président David Habib de présider demain (mardi) la séance des Questions au Gouvernement, conclut-t-on.Par le passé, plusieurs hauts responsables français ont été infectés par le Covid-19 notamment le président Emmanuel Macron et son épouse, le chef du gouvernement Jean Castex et nombre de ministres.

