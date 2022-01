https://fr.sputniknews.com/20220103/israel-assouplit-les-restrictions-dentree-sur-son-territoire-1054166024.html

Israël assouplit les restrictions d'entrée sur son territoire

Israël assouplit les restrictions d'entrée sur son territoire

Israël a annoncé que le pays admettrait les étrangers présumés immunisés contre le Covid-19 en provenance de pays considérés à risque moyen à partir du 9... 03.01.2022, Sputnik France

2022-01-03T13:22+0100

2022-01-03T13:22+0100

2022-01-03T13:22+0100

france

israël

restrictions

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1045649017_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_7eef0ffa3febde2cbf7ed6367257c5f0.jpg

Le ministère de la Santé a déclaré le 3 janvier que les voyageurs en provenance des 199 pays actuellement sur la liste "orange" devront prouver à l'avance qu'ils sont vaccinés ou rétablis du Covid-19 et seront soumis à des tests PCR avant et après leur arrivée. L'Australie, l'Italie et l'Irlande figurent parmi ces pays.Le ministère a également recommandé que la France, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Espagne, le Portugal et le Canada, qui font partie des 16 pays actuellement sur la liste "rouge" des pays jugés à haut risque Covid-19, passent à la catégorie "orange".Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré dimanche dans une allocution télévisée qu'Israël commencerait à assouplir les restrictions sur les voyages internationaux cette semaine bien que les cas liés à la propagation d'Omicron se multiplient.Les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Mexique, la Suisse et la Turquie restent sur la liste "rouge", a indiqué le ministère. Les visiteurs de ces pays doivent obtenir une autorisation spéciale préalable auprès d'un comité israélien pour entrer dans le pays.Israël a interdit la plupart des voyages à destination et en provenance des pays figurant sur sa liste "rouge" le 25 novembre, suite à la première détection du variant Omicron.

france

israël

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, israël, restrictions, covid-19