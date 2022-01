https://fr.sputniknews.com/20220103/israel-elargit-la-4e-dose-de-vaccin-aux-plus-de-60-ans-et-au-personnel-medical-1054164248.html

Israël élargit la 4e dose de vaccin aux plus de 60 ans et au personnel médical

Israël élargit la 4e dose de vaccin aux plus de 60 ans et au personnel médical

Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a annoncé le 2 janvier que les personnes de plus de 60 ans et le personnel médical allaient recevoir une... 03.01.2022, Sputnik France

2022-01-03T09:27+0100

2022-01-03T09:27+0100

2022-01-03T09:27+0100

israël

vaccin

vaccination

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104347/04/1043470440_0:126:3073:1854_1920x0_80_0_0_7b704c081cecbd44cd9ccb5a777ee10b.jpg

Israël avait élargi la semaine dernière la quatrième dose du vaccin développé par le duo Pfizer et BioNTech pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées vivant dans des établissements de soins.Le directeur général du ministère de la Santé avait déclaré dans la journée qu'Israël pourrait atteindre l'immunité collective avec l'augmentation des infections par Omicron et l'autorisation du traitement par voie orale du Covid-19 de Merck pour les malades de plus de 18 ans.Les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en Israël devraient atteindre des plus hauts dans les trois semaines à venir. Naftali Bennett a déclaré que jusqu'à 50.000 personnes pourraient bientôt être contaminées chaque jour.Le nombre quotidien de nouvelles infections a été multiplié par plus de quatre en Israël au cours des dix derniers jours. Celui des cas graves a lui aussi augmenté mais dans des proportions bien plus limitées, passant de 80 à 100 par jour environ.

israël

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

israël, vaccin, vaccination, covid-19