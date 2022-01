https://fr.sputniknews.com/20220103/italie-une-quarantaine-de-passagers-dun-navire-de-croisiere-testes-positifs-au-covid-1054172701.html

Une quarantaine de croisiéristes positifs au Covid en Italie



Au moins 45 passagers d'un navire de croisière ont été placés en quarantaine lundi dans le port de Gênes, en Italie, après avoir été testés positifs au... 03.01.2022, Sputnik France

"Conformément au protocole, les passagers positifs et leurs proches ont été immédiatement isolés dans des cabines avec balcon et ont reçu des soins médicaux. Ils ont été débarqués aujourd'hui à Gênes pour être ramenés chez eux en toute sécurité" aux frais de la compagnie, a indiqué le service communication de MSC, à propos des 45 personnes descendues du navire à Gênes.Les autorités du port de Gênes n'ont pas indiqué de chiffre mais ont confirmé le raccompagnement par les services de la Protection civile des cas positifs italiens à leur domicile, tandis que les passagers étrangers testés positifs ont été transférés dans des établissements médicaux.Les contaminations en hausseLa croisière n'a cependant pas été interrompue et le navire poursuivra son voyage avec comme prochaine escale Civitavecchia, un port proche de Rome.Après une longue pause forcée due à la pandémie, les compagnies de croisière ont repris leurs activités en 2021. Mais devant la propagation du variant Omicron, elles ont accusé ces dernières semaines une forte augmentation du nombre de cas.

