La Russie a exporté en 2021 presque 6 milliards de m3 de gaz de plus qu'en 2020

La Russie a exporté en 2021 presque 6 milliards de m3 de gaz de plus qu’en 2020

03.01.2022

2022-01-03T06:01+0100

2022-01-03T06:01+0100

2022-01-03T06:01+0100

À l’issue de 2021, le géant russe Gazprom a augmenté ses exportations à l'étranger de 5,8 milliards de mètres cubes, a fait savoir ce 2 janvier le patron de l’entreprise, Alexeï Miller.Selon lui, cette forte augmentation a été atteinte grâce aux grands consommateurs de gaz russe: l’Allemagne (+10,5%), la Turquie (+63%) et l’Italie (+20,3%).Il a souligné qu’un rôle important dans la livraison fiable de gaz russe à l'Europe revenait aux gazoducs sous-marins Nord Stream et Turkish Stream.Nord Stream 2Alexeï Miller a évoqué dans ce contexte le sort du gazoduc Nord Stream 2, censé acheminer du gaz russe vers l'Europe et dont la procédure de certification traine en longueur.C’est au cours d'une réunion présidée par Vladimir Poutine qu’Alexeï Miller a annoncé que le pipeline destiné à acheminer du gaz russe jusqu’à l'Europe, était prêt pour l'exploitation. Le remplissage de la deuxième conduite du gazoduc a été achevé le jour même.Le vice-Premier ministre, Alexandre Novak, avait précédemment déclaré que le gazoduc entrerait en service avant la fin du premier semestre 2022.L’extraction de gaz en Russie devrait augmenter à l'issue de 2021 de quelque 10%, a fait savoir de son côté le ministre de l'Énergie, Nikolaï Choulguinov. Pour ce qui est des exportations, elles devraient s’accroître de 4%.Augmentation des livraisonsAlors que la Russie est souvent vilipendée par l’Europe pour la réduction de ses livraisons de gaz, notamment en vue d’exercer un chantage ayant trait au gazoduc Nord Stream 2, le porte-parole de Gazprom, Sergueï Koupriyanov, a déclaré à la chaîne de télévision Rossiya 1 que ces accusations étaient "infondées" et "inacceptables". Ainsi, en 2021, le géant russe a fourni 50,2 milliards de mètres cubes de gaz à l'Allemagne, soit 5,3 milliards de plus qu'en 2020. L’entreprise a également livré plus de gaz qu’en 2020 à 11 pays, dont l'Italie, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, le Danemark, la Finlande et la Pologne.En outre, plusieurs clients, notamment en France et en Allemagne, ont déjà reçu les quantités de gaz prévues par les contrats et ne formulent plus de demandes de livraison.

