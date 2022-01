https://fr.sputniknews.com/20220103/le-projet-des-tours-hermitage-a-la-defense-ne-verra-pas-le-jour-1054169097.html

Le projet des tours Hermitage à la Défense ne verra pas le jour

Le projet des tours Hermitage à la Défense ne verra pas le jour

Le conseil d’administration de Paris La Défense a annoncé le 3 janvier avoir refusé de conclure les promesses de vente pour la réalisation du programme... 03.01.2022, Sputnik France

2022-01-03T19:26+0100

2022-01-03T19:26+0100

2022-01-03T19:26+0100

france

paris

architecture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1054169064_0:647:2048:1799_1920x0_80_0_0_f17152c540e83b89870c5024af814373.jpg

Le conseil d’administration de Paris La Défense a annoncé le 3 janvier avoir refusé de conclure les promesses de vente pour la réalisation du programme immobilier Hermitage Plaza, mettant un terme définitif à ce projet de deux tours jumelles qui a connu de nombreux déboires financiers et judiciaires.Dessinées par l'architecte Norman Foster, les tours de l'Hermitage Plaza devaient atteindre 320 mètres de haut et intégrer à la fois des logements, des commerces et des bureaux en bord de Seine, à l'entrée de la Défense.Le programme, porté par l'homme d'affaires russe Emin Iskenderov, avait été lancé en 2007 mais son financement a été fragilisé par la crise économique de 2008. Le projet a aussi été contesté à de nombreuses reprises et a connu plusieurs procédures devant la justice.

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, paris, architecture