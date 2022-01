https://fr.sputniknews.com/20220103/lopep-se-reunit-lundi-pour-discuter-de-la-nomination-dun-nouveau-secretaire-general-1054163566.html

L'OPEP se réunit lundi pour discuter de la nomination d'un nouveau secrétaire général

L'OPEP se réunit lundi pour discuter de la nomination d'un nouveau secrétaire général

L'actuel secrétaire général, le Nigérian Mohammed Barkindo, doit quitter ses fonctions fin juillet, au terme d'un second mandat de trois ans. 03.01.2022, Sputnik France

Les ministres de l'Energie des pays membres de l'Opep doivent se réunir le 3 janvier pour discuter de la nomination d'un nouveau secrétaire général, selon deux sources du cartel.Haitham al Ghais, ancien gouverneur koweïtien auprès de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, est le seul candidat au poste et bénéficie d'un large soutien au sein de l'Opep, ont indiqué les sources.L'actuel secrétaire général, le Nigérian Mohammed Barkindo, qui a contribué à la conclusion d'un accord avec des pays producteurs non membres de l'organisation en vue de réduire la production mondiale pour équilibrer le marché, doit quitter ses fonctions fin juillet, au terme d'un second mandat de trois ans.L'Opep et ses alliés, connus sous le nom d'Opep+, doivent tenir une réunion distincte mardi pour décider de la politique de production.L'Opep+ devrait confirmer une augmentation de 400.000 barils par jour de sa production en février.

