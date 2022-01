https://fr.sputniknews.com/20220103/mort-a-72-ans-de-igor-bogdanoff-six-jours-apres-son-frere-jumeau-grichka-1054171059.html

Mort à 72 ans de Igor Bogdanoff, six jours après son frère jumeau Grichka

Mort à 72 ans de Igor Bogdanoff, six jours après son frère jumeau Grichka

Igor Bogdanoff, l'un des deux jumeaux stars des années 1980 pour avoir lancé la première émission télévisée de science-fiction en France, est décédé lundi à... 03.01.2022, Sputnik France

2022-01-03T18:34+0100

2022-01-03T18:34+0100

2022-01-03T18:41+0100

covid-19

france

décès

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1054106615_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f463c00bce3d9f2c03672b986969bcf.jpg

L'animateur, producteur et scientifique Igor Bogdanoff est décédé ce lundi 3 janvier à l'âge de 72 ans des suites du Covid-19, a annoncé son agent à l'AFP.Sa mort survient six jours seulement après celle de son frère jumeau, Grichka, décédé aussi à cause du Covid-19. Le jour du décès de Grichka, le Monde avait révélé qu'Igor était hospitalisé pour les mêmes raisons. Aucun des deux frères n'était vacciné.Contrairement à son frère, Igor Bogdanoff laisse une grande famille derrière lui, il avait eu six enfants.Rendus célèbres dans les années 1980 par leur émission de science-fiction "Temps X" sur TF1, où ils évoluaient dans un décor de vaisseau spatial avec des combinaisons futuristes, Igor et Grichka étaient devenus l'objet de railleries pour leurs visages profondément transformés qu'ils avaient eux-mêmes qualifiés "d'extraterrestres".Leurs ouvrages scientifiques avaient aussi suscité leur lot de controverses et leur avaient valu les foudres d'une partie de la communauté scientifique, critiquant la "faible valeur" de leurs travaux. Ils avaient été accusés de plagiat par l'astrophysicien américain Trinh Xuan Thuan pour l'une de leurs publications les plus connues, "Dieu et la science", entretien avec le philosophe Jean Guitton (1991).Beaucoup de mystère entoure la biographie des jumeaux qui ont rencontré de nombreux ennuis judiciaires. Un procès pour "escroquerie sur personne vulnérable" visant les deux frères devait avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier. Ils étaient accusés d'avoir spolié un millionnaire bipolaire pour régler leurs déboires financiers et relancer "Temps X", l'émission de science-fiction qui les a rendus célèbres.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

france, décès