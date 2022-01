https://fr.sputniknews.com/20220103/moscou-paris-londres-washington-et-pekin-appellent-a-eviter-la-guerre-nucleaire-1054166660.html

Moscou, Paris, Londres, Washington et Pékin se prononcent contre la guerre nucléaire

Moscou, Paris, Londres, Washington et Pékin se prononcent contre la guerre nucléaire

Le Kremlin a publié une déclaration conjointe des dirigeants des cinq puissances nucléaires consacrée à la prévention de la guerre atomique et à la nécessité... 03.01.2022, Sputnik France

2022-01-03T14:21+0100

2022-01-03T14:21+0100

2022-01-03T14:35+0100

international

international

guerre nucléaire

russie

états-unis

france

chine

royaume-uni

course aux armements

désarmement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1054166660.jpg?1641216954

Les dirigeants de la Russie, de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Chine ont adopté une déclaration sur la prévention de la guerre nucléaire et la nécessité d'éviter la course aux armements.Les dirigeants des cinq pays estiment qu'il ne peut pas y avoir de vainqueurs dans une guerre nucléaire et qu'il ne faut donc jamais la déclencher.Mettre fin à la course aux armementsLes chefs d'État confirment l'importance de la lutte contre les menaces nucléaires et soulignent la nécessité de respecter leurs accords bi- et multilatéraux sur la non-prolifération, le désarmement et le contrôle des armements.

russie

états-unis

france

chine

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

international, guerre nucléaire, russie, états-unis, france, chine, royaume-uni, course aux armements, désarmement, dissuasion