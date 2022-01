https://fr.sputniknews.com/20220103/nous-navons-jamais-enregistre-autant-de-contaminations-de-par-le-monde-avertit-veran-1054165058.html

Nous n’avons "jamais enregistré autant de contaminations de par le monde", avertit Véran

Nous n’avons "jamais enregistré autant de contaminations de par le monde", avertit Véran

Olivier Véran a alerté sur France Inter sur la vague de cas d’Omicron qui risque d’engorger les hôpitaux. Il estime toutefois "probable" que ces contaminations... 03.01.2022, Sputnik France

2022-01-03T10:58+0100

2022-01-03T10:58+0100

2022-01-03T10:58+0100

france

olivier véran

hospitalisation

vaccination

covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1045316424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19606d982120f35cd06e5881de09578b.jpg

Jugé moins sévère mais plus contagieux par de récentes études, le variant Omicron est déjà majoritaire en France et engendre de nombreuses contaminations. Invité ce lundi sur France Inter, Olivier Véran confirme qu’il engendre moins de réanimations mais est susceptible d’engorger les lits d’hôpitaux conventionnels."La circulation d’Omicron est très élevée, elle l’est d’ailleurs sur toute la planète. […] On n’a jamais enregistré autant de contaminations de par le monde", avertit le ministre de la Santé. S’il provoque moins de "syndromes de détresse respiratoire", il peut envoyer certains malades en lits conventionnels, par exemple pour des besoins en oxygène "pour trois ou quatre jours", ce qui lui fait craindre une saturation des hôpitaux.Interrogé sur l’acquisition d’une immunité collective par la population, M.Véran estime qu’"il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité ou par la vaccination, ou par l'infection, ou les deux".Enfin, le ministre s’est dit inquiet du niveau de tension hospitalière dans le sud du pays, surtout au niveau des réanimations dans les Bouches-du-Rhône, faisant référence à la tribune des 500 médecins des hôpitaux marseillais. Selon lui, cette pression est due au variant Delta sur des patients non-vaccinés ou immunodéprimés fragiles.Appel à la vaccinationDimanche, plus de 500 médecins de l’hôpital public de Marseille (AP-HM) ont formulé dans le journal La Provence leur "seul vœu pour 2022": que les habitants de la région aillent se faire vacciner. Selon eux, la région PACA et le département des Bouches-du-Rhône sont les plus touchés par l’épidémie car "les moins vaccinés"."C'est simple: le vaccin n'empêche pas d'être malade ni de transmettre le Covid. Mais il évite les formes graves", rappellent-ils avant de conclure: "Si vous n'êtes pas vaccinés, la plus belle chose que vous pouvez faire cette semaine, pour vous, pour vos proches, pour les autres, pour débuter cette nouvelle année, c'est de vous vacciner".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

olivier véran, hospitalisation, vaccination, covid-19, variant omicron du covid-19