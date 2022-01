https://fr.sputniknews.com/20220103/plus-de-130-millions-de-doses-de-vaccin-anti-covid-administrees-en-turquie-1054163432.html

Plus de 130 millions de doses de vaccin anti-Covid administrées en Turquie

Plus de 130 millions de doses de vaccin anti-Covid administrées en Turquie

Selon le ministère turc de la Santé, 56,93 millions de personnes ont reçu au moins une première dose, 51,63 millions de personnes ont au moins achevé le... 03.01.2022, Sputnik France

2022-01-03T07:50+0100

2022-01-03T07:50+0100

2022-01-03T07:50+0100

turquie

vaccin

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1053999631_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_e75d4e9fd06101993ab2f4f0194a97e1.jpg

La Turquie a administré, à ce jour, plus de 132,15 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 depuis le lancement de la campagne vaccinale en janvier 2021, a annoncé, dimanche, le ministère de la Santé.Le ministère a également confirmé 33.520 nouvelles contaminations au coronavirus, 129 décès et 22.161 guérisons au cours de la journée écoulée.Depuis décembre 2019, la pandémie a fait plus de 5,44 millions de morts à travers le monde, avec plus de 289,47 millions de cas d'infection à la Covid, selon les estimations de l'université américaine Johns Hopkins.

turquie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

turquie, vaccin, covid-19