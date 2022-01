https://fr.sputniknews.com/20220103/plus-de-20000-hectares-de-foret-detruits-par-les-incendies-en-uruguay-1054172123.html

Plus de 20.000 hectares de forêt détruits par les incendies en Uruguay

Plus de 20.000 hectares de forêt détruits par les incendies en Uruguay

Le ministère uruguayen de l'Intérieur a déploré la destruction de quelque 22.000 hectares de forêt par incendie dans l’ensemble du pays, dont 14.000... 03.01.2022, Sputnik France

Les départements les plus touchés sont ceux de Rio Negro et Paysandu, dans l'ouest du pays, où s’est rendu le ministre de l'Intérieur, Luis Alberto Heber.Celui-ci a affirmé que ces zones avaient été touchées par "l'un des plus grands incendies de l'histoire de l'Uruguay", saluant les efforts des pompiers qui mènent une "bataille acharnée" contre les flammes.Les autorités misent sur des précipitations attendues pendant les jours qui viennent pour maîtriser les incendies qui continuent de s’étendre dans des espaces épars.L'Institut uruguayen de météorologie a fait savoir que le pays présente un "risque très élevé" d'incendie. Faisant référence à l'indice Fire Weather Index (FWI), l’établissement précise que le danger de déclenchement d’un feu de forêt est exacerbé par les conditions météorologiques."L'un des indices les plus utilisés au monde", le FWI, développé au Canada, "est composé de différents facteurs qui prennent en compte l'humidité des matériaux combustibles et le vent sur le comportement et la propagation du feu".

