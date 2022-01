https://fr.sputniknews.com/20220103/pres-dun-million-de-voitures-tesla-livrees-dans-le-monde-en-2021-1054163902.html

Près d'un million de voitures Tesla livrées dans le monde en 2021

Le fabricant américain de véhicules électriques Tesla a annoncé le 2 janvier avoir livré près d'un million de véhicules au cours de l'année 2021, soit une croissance de 87,4% par rapport à l'année précédente.Tesla a livré plus de 936.000 voitures, tous modèles confondus, en 2021.Le groupe, qui a choisi de déménager son siège de Palo Alto (Californie) à Austin (Texas), a vendu 911.208 exemplaires de ses modèles 3 et Y, et 24.964 véhicules de ses modèles luxe S et X (vendus respectivement 90.000 et 100.000 dollars pièce).Sur le seul quatrième trimestre, ce sont 308.600 voitures qui ont été livrées, en hausse de 0,9% par rapport au même trimestre l'an passé. Un peu plus tôt dans l'année, au deuxième trimestre, Tesla avait franchi, pour la première fois, le seuil des 200.000 voitures livrées (201.250).Tesla a réussi à faire fi des problèmes logistiques mondiaux qui ont pénalisé l'ensemble du secteur automobile. Elon Musk avait déjà indiqué avoir pu contourner une bonne partie de la pénurie de semi-conducteurs en utilisant de nouveaux modèles de puces et en réécrivant les logiciels en conséquence.En octobre, Tesla avait été dopé par une méga-commande de 100.000 véhicules électriques du loueur Hertz, d'ici fin-2022. Cette annonce avait fait entrer le constructeur automobile dans le club très sélect des entreprises valant plus de 1.000 milliards de dollars en Bourse.

