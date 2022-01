https://fr.sputniknews.com/20220103/rallye-raid-dakar-2022-le-francais-loeb-remporte-la-deuxieme-etape-1054167749.html

Rallye-raid Dakar 2022: Le Français Loeb remporte la deuxième étape

Le Français Sébastien Loeb (Prodrive) s'est adjugé, lundi, la deuxième étape du rallye-raid Dakar 2022 dans la catégorie automobile, une spéciale de 338 km... 03.01.2022, Sputnik France

"La trace était bonne et visible tout le long, à la fin c'est devenu une spéciale de WRC entre deux pilotes de WRC. On était à bloc complet, j'ai réussi à grappiller petit à petit, sans doute aidé par le fait qu'il ouvrait la piste", a déclaré Sébastien Loeb à l'arrivée.Avec 3 min 28 d'avance sur le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), Loeb n'est cependant pas parvenu à lui ravir la première place au général et reste deuxième du classement à 9 min 16.

