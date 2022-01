https://fr.sputniknews.com/20220103/un-francais-parmi-les-trois-personnes-les-plus-fortunees-du-monde-1054173558.html

Un Français parmi les trois personnes les plus fortunées du monde

L'agence médiatique Bloomberg a publié son nouvel indice des plus grandes fortunes du globe, le Bloomberg Billionaires Index (BBI), qui voit le Français Bernard Arnault progresser au 3e rang, alors qu’il était 4e en novembre 2020.Le coffre du patron du groupe LVMH contient désormais 178 milliards de dollars. En juillet dernier, il a déjà détrôné Jeff Bezos du sommet de la liste Forbes. Le fondateur d'Amazon, considéré comme l’homme le plus riche du monde par Bloomberg il y a un an, recule à la 2e place bien que son capital ait augmenté d’environ 10 milliards pour se chiffrer à quelque 192 milliards de dollars.Le patron de Tesla en têteElon Musk, en tête du classement, possède désormais 270 milliards, selon Bloomberg. Le patron de Space X et de Tesla a donc réussi à plus que doubler son patrimoine en un an.En novembre dernier, il a en outre été nommé personnalité de l'année 2021 par le Time Magazine devenant ainsi la figure "qui a le plus compté dans l'actualité ou nos vies, pour le meilleur ou pour le pire". Le 2 janvier, son entreprise de voitures électriques Tesla a annoncé avoir livré près d'un million de véhicules au cours de l'année 2021, affichant dès lors une croissance de 87,4% par rapport à 2020.Trois Français parmi les 30 plus richesTout comme en décembre 2020, trois personnes représentent la France dans le top-30 du classement largement dominé par les Américains.Outre Bernard Arnault, les multimilliardaires français cités par Bloomberg sont François Pinault, PDG de Kering et 26e fortune mondiale, ainsi que la femme la plus aisée de la planète, Françoise Bettencourt Meyers, petite-fille et héritière du fondateur du groupe industriel L'Oréal. Elle reste à la 11e place avec 93,6 milliards de dollars.

