Appel au dialogue du secrétaire général de la Ligue arabe

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a exhorté mardi toutes les parties soudanaises à privilégier le dialogue afin de parvenir à un... 04.01.2022, Sputnik France

M.Aboul-Gheit a appelé dans un communiqué toutes les parties "à entamer un dialogue et à travailler immédiatement pour parvenir à un consensus qui permettra de préserver tous les gains importants accomplis ces deux dernières années".Il a exprimé sa "compréhension" au sujet de la démission de M.Hamdok en saluant les réalisations que celui-ci avait accomplies au cours de son mandat.DémissionLe chef de la Ligue arabe a assuré qu'il suivrait "de près les différentes initiatives présentées récemment par les partis politiques soudanais pour relever les défis de la période de transition". Abdallah Hamdok avait annoncé dimanche la démission de son poste, affirmant qu'en dépit de ses efforts "pour parvenir au consensus souhaité et nécessaire pour donner aux citoyens la sécurité, la paix, la justice et arrêter l'effusion de sang, cela ne s'est pas produit".

Maghreb Arabe Presse

