Arrestation d'un homme en possession d’une grenade à l'aéroport sud-africain Bram Fischer

Un homme de 28 ans a été arrêté à l'aéroport international Bram Fischer de Bloemfontein en possession d'une grenade à main dans son sac, ce qui a entraîné une... 04.01.2022, Sputnik France

afrique du sud

aéroport

La grenade a été découverte par un agent de sécurité après que le mis en cause a remis ses bagages à la fouille en passant le sac à travers le détecteur de métaux, a déclaré à la presse le porte-parole de la police, Thabo Covane.Il a de même révélé qu’une unité de déminage s’est également déplacée sur les lieux pour traiter les preuves et balayer le bâtiment, ajoutant que les opérations à l'aéroport sont revenues à la normale après que le bâtiment a été déclaré sûr.L'homme sera traduit devant le tribunal pour répondre d'accusations de possession d'un obus de grenade à main et d'entrave aux opérations aéroportuaires, a-t-il dit.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

