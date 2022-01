https://fr.sputniknews.com/20220104/au-chateau-de-versailles-un-cambrioleur-fait-main-basse-sur-des-macarons-1054181799.html

Au château de Versailles, un cambrioleur fait main basse sur… des macarons

Au château de Versailles, un cambrioleur fait main basse sur… des macarons

Un cambrioleur qui s’était introduit dans le château de Versailles a été arrêté par des agents de sécurité en train de voler des macarons de la célèbre marque... 04.01.2022, Sputnik France

Le château de Versailles, dans les Yvelines, a été cambriolé tard le soir du 3 janvier, relate Actu17. Les agents de sécurité ont interpellé dans le hall de la cour royale un jeune suspect qui s’était introduit dans le bâtiment en brisant une vitre. Le jeune homme a été surpris alors qu’il venait de s’emparer… de macarons de Ladurée dans un présentoir.C’est une patrouille de police qui est venue interpeller le suspect.Le suspect a été conduit à l’hôpital en vue d’une expertise psychiatrique, affirme 78actu. La direction du château a déposé une plainte.Ils volent des quads du châteauCe n’est pas la première fois que la demeure du Roi-Soleil est la cible de voleurs. Dans la nuit du 18 au 19 février dernier, deux jeunes s’étaient introduits dans l’enceinte du château pour voler des outils et du matériel informatique dans un bâtiment réservé aux employés. Ils ont également dégradé deux distributeurs de boissons en récupérant plusieurs dizaines d’euros de monnaie et embarqué deux véhicules utilisés par les jardiniers. C’est là que "l’opération" a dérapé. Les malfaiteurs ont embourbé le premier engin et, quelques kilomètres plus loin, ont été contraints de laisser le deuxième coincé sur les rails d’un tram.Il s’est avéré par la suite que les deux jeunes étaient connus des services de police. Qui plus est, une perquisition a permis de découvrir chez eux des ordinateurs portables, des écrans et des téléphones issus de sept autres cambriolages par effraction perpétrés depuis janvier 2021.Les deux jeunes ont été condamnés en mars à deux ans de prison dont un ferme avec mandat de dépôt.

