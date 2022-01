https://fr.sputniknews.com/20220104/au-royaume-uni-les-patients-covid-19-presentent-des-symptomes-moins-graves-quauparavant-1054176780.html

Au Royaume-Uni, les patients Covid-19 présentent des symptômes moins graves qu'auparavant

Au Royaume-Uni, les patients Covid-19 présentent des symptômes moins graves qu'auparavant

Les personnes hospitalisées en raison du Covid-19 au Royaume-Uni présentent généralement moins de symptômes graves qu'auparavant, a déclaré mardi la ministre... 04.01.2022, Sputnik France

"En ce moment, si vous examinez les personnes ayant été hospitalisées, elles présentent des conditions moins graves qu'auparavant", a déclaré Maggie Throup à Sky News.Le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 a progressé au Royaume-Uni mais dans de moindres proportions que les cas quotidiens, ce qui peut refléter l'impact des vaccins, des doses de rappel, ainsi qu'une gravité probablement moindre du variant Omicron et le décalage des délais d'hospitalisation.Le Premier ministre Boris Johnson a choisi de ne pas mettre en place un confinement strict avant le Nouvel An malgré des niveaux records de cas d'infection au variant Omicron.Selon Neil Ferguson, épidémiologiste à l’Imperial College London, les infections à Londres chez les moins de 50 ans pourraient avoir atteint un plateau mais le pic très élevé dans ce groupe ne s'est encore propagé aux personnes plus âgées, plus fragiles face au Covid-19.

