De fortes inondations provoquent l'évacuation de milliers de personnes en Indonésie

Les défenseurs de l'environnement pointent du doigt les conséquences de la déforestation qui accentuent le glissement des terrains et les inondations. 04.01.2022, Sputnik France

De fortes inondations sur l'île de Sumatra ont provoqué l'évacuation de quelque 24.000 Indonésiens ainsi que le décès de deux enfants, ont indiqué mardi les autorités indonésiennes.Selon l'agence locale de gestion des catastrophes, des pluies torrentielles se sont déversées sur le nord de l'île indonésienne depuis le 31 décembre faisant déborder des cours d'eaux et portant le niveau de l'eau jusqu'à trois mètres dans des zones résidentielles.Les défenseurs de l'environnement pointent du doigt les conséquences de la déforestation qui accentuent le glissement des terrains et les inondations.Les autorités de la province du Nord d'Aceh ont déclaré l'état d'urgence après cette catastrophe qui a détruit des bâtiments publics, des infrastructures et des zones agricoles.

