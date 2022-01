Décédés du Covid sans être vaccinés, les frères Bogdanoff se pensaient "immunisés", selon Chalençon

https://fr.sputniknews.com/20220104/decedes-du-covid-sans-etre-vaccines-les-freres-bogdanoff-se-pensaient-immunises-selon-chalencon-1054176268.html

Pierre-Jean Chalençon, ami des frères Bogdanoff, a livré des détails sur leur disparition. Il a regretté sur BFM TV que les jumeaux ne se soient pas soignés... 04.01.2022, Sputnik France

Stars de l’émission de science-fiction "Temps X" sur TF1 dans les années 1980, les frères jumeaux Grichka et Igor Bogdanoff sont tous les deux décédés du Covid-19, respectivement le 28 décembre et le 3 janvier. Invité ce mardi sur BFM TV, leur ami Pierre-Jean Chalençon a semblé regretter leur attitude face à la maladie.Arrivés à l’hôpital le 15 décembre, ils ont été "très très vite" placés en réanimation, a-t-il précisé, "s’ils étaient allés dès le départ, je pense qu’on n’en serait pas là".Selon lui, les frères se croyaient "immunisés" du virus par leur hygiène de vie "extraordinaire". "Ils mangent des graines, ils ne boivent pas d'alcool. D'ailleurs c'est pour cela que quand on les invite à dîner, souvent ils arrivent après le dîner pour ne pas être tentés", a expliqué celui qui avait été placé en garde à vue en avril 2021 pour l’organisation de repas clandestins enfreignant les mesures sanitaires.Pas vaccinésM. Chalençon a également confirmé qu’aucun des frères n’était vacciné, affirmant toutefois qu’ils "ne sont absolument pas antivax". "Plusieurs de leurs amis leur ont dit de se faire vacciner. Mais ils considéraient que par rapport à leur hygiène de vie, et leur [absence de] comorbidité, ils n'étaient pas la cible du Covid".Également sur BFM TV, l’avocat des frères Bogdanoff, Me Édouard De Lamaze, a assuré mardi qu’il "n’a jamais entendu chez eux un discours anti-vaccin". Rappelant qu’ils avaient une "santé de fer", il reconnaît cependant qu’ils ont "peut-être surestimé" la gravité du virus.Dans un hommage publié dans Le Point, leur éditeur et ami Jean-Paul Enthoven avoue être l’un de ceux qui les incitaient à la vaccination. "Ils se sentaient immortels, plus forts que ce virus tueur et trop minable pour s’en prendre à des super-héros de leur envergure", écrit-il ce 4 janvier. "Quelques semaines avant le drame, j’essayais, avec d’autres, de les convaincre. Ils riaient. Ils me citaient le poème d’un troubadour de langue d’Oc ou un aphorisme de "Roland". Puis ils s’esquivaient comme deux seiches derrière leur encre".

