Dr Toubiana: "On a pris des mesures totalement disproportionnées pour cette épidémie"

Le gouvernement tente d’imposer le pass vaccinal au Parlement. Pour le Dr Laurent Toubiana, épidémiologiste à l’Inserm, la situation est en réalité bien moins... 04.01.2022, Sputnik France

Les derniers chiffres de l’épidémie de Covid-19 ont beau montrer une progression exponentielle du nombre de tests positifs, l’épidémiologiste de l’Inserm se veut rassurant. "On a pris des mesures totalement disproportionnées pour cette épidémie. Arrête-t-on un pays pour une épidémie de rhume? C’est incompréhensible, et c’est pourtant ce que l’on fait!", professe-t-il.Selon les derniers chiffres de Santé publique France, le taux d’incidence est actuellement de 1.672 cas pour 100.000 habitants, et on relève en moyenne plus de 160.000 cas positifs chaque jour. Plus inquiétant, on compte actuellement 19.600 patients hospitalisés pour Covid (en hausse de 14% par rapport à la semaine dernière), dont plus de 3.600 admis en soins critiques (en hausse de 10%). Mais, pour le Dr Toubiana, il s’agit avant tout d’un problème de "santé publique" lié à l’état de délabrement de l’hôpital français.

