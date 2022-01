https://fr.sputniknews.com/20220104/en-belgique-le-marche-automobile-chute-de-30-en-deux-ans-1054179444.html

En Belgique, le marché automobile chute de 30% en deux ans

Les immatriculations de voitures neuves en Belgique sont passées de 550.003 en 2019 à 383.123 en 2021, soit une chute de 30% en deux ans, selon des chiffres de... 04.01.2022, Sputnik France

Les immatriculations de voitures neuves en Belgique sont également au plus bas depuis 1995, note la même source.Le secteur déjà malmené par la pandémie de Covid-19 doit aussi faire face à la lourde crise des semi-conducteurs, précise la Febiac.Sur le seul mois de décembre 2021, les nouvelles immatriculations de voitures particulières sont en recul de 32,2% par rapport à décembre 2020.Le marché des véhicules utilitaires légers (jusqu'à 3,5 tonnes) clôture pour sa part l'exercice 2021 avec 71.569 unités immatriculées et une légère amélioration par rapport à l'année 2020. Il s'agit pour ce marché du quatrième meilleur résultat cumulé depuis 2010, soit 9,6% au-dessus de la moyenne du marché sur 10 ans (65.262 immatriculations), selon la FebiacPour ce qui est du marché des deux-roues motorisés, qui englobe les motos, scooters, tricycles et quadricycles légers, il boucle 2021 sur un total de 25.422 immatriculations, marquant une légère baisse par rapport à 2020, mais à un niveau supérieur à ceux enregistrés lors des trois dernières années qui ont précédé la pandémie de Covid-19.

