La Belgique veut renforcer la lutte contre les cybermenaces

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a annoncé, mardi, un nouvel investissement de 78 millions d'euros pour renforcer la lutte contre les cybermenaces... 04.01.2022, Sputnik France

"La sécurisation des infrastructures et des données critiques doit être au cœur de toute stratégie digitale", a souligné le Premier ministre belge, cité par les médias locaux.Par ailleurs, a ajouté M. De Croo, 100 millions d'euros supplémentaires seront alloués aux régions pour soutenir le développement d'infrastructures cruciales telles que la fibre optique ultrarapide et la 5G.Le gouvernement belge a présenté en mai 2021 un plan national de cybersécurité destiné à renforcer toutes les structures de défense numérique du pays.Selon une enquête récente, trois entreprises belges sur quatre ont subi en an des infiltrations de leurs réseaux et systèmes. L'hameçonnage et les rançongiciels sont les méthodes les plus utilisées pour hacker les entreprises. L'enquête a toutefois relevé que toutes les entreprises ne signalent pas forcément les cyberattaques.

