La fortune d’Elon Musk franchit pour la deuxième fois la barre des 300 milliards

04.01.2022

La fortune du patron de Tesla et de la société SpaceX, Elon Musk, a dépassé, et ce pour la deuxième fois, la barre des 300 milliards de dollars. Selon la liste de Forbes Real-Time, celle-ci a augmenté de 33,8 milliards de dollars (environ 29,8 milliards d’euros) dans la journée du 3 janvier pour se fixer à 304,2 milliards (plus de 268,8 milliards d’euros). Ce qui fait que l’entrepreneur détient une nouvelle fois le leadership dans le classement des milliardaires.Les actions de Tesla ont bondi de 13,5% le 3 janvier après que le constructeur de voitures électriques a annoncé la veille avoir livré plus de 936.000 véhicules en 2021, dépassant les prévisions des analystes, précise Bloomberg. La capitalisation boursière de la société a de nouveau dépassé la barre des 1.000 milliards de dollars après être tombée en dessous de ce niveau le mois dernier.Le premier à détenir 300 milliardsEn novembre 2021, lorsque les cours des actions de Tesla avaient battu un record, Elon Musk est devenu le premier dans l'histoire à franchir la barre des 300 milliards de dollars.Un mois plus tôt, il était devenu l'homme le plus riche de toute l'histoire des décomptes de Forbes avec 257,6 milliards de dollars (environ 227,6 milliards d’euros), devançant l’homme le plus fortuné de l’époque, Jeff Bezos, qui disposait de 212 milliards de dollars.Le patrimoine d'Elon Musk a littéralement flambé ces 12 derniers mois. Le patron de Tesla et de SpaceX a empoché 121 milliards de dollars entre fin 2020 et le 29 décembre 2021, selon le classement Bloomberg Billionaires. Pour rappel, fin 2019, Elon Musk possédait "seulement" 16 milliards de dollars.Un Français deuxièmeDes changements sont intervenus dans la liste de Forbes Real-Time ce 4 janvier. La fortune d’Elon Musk est redescendue en dessous de 300 milliards de dollars, mais il reste toujours en tête du classement. Le deuxième et le seul non-Américain du top 10 est le Français Bernard Arnault, PDG de LVMH: son patrimoine atteint 202,7 milliards (près de 179 milliards d’euros).Deux autres Français lui tiennent compagnie sur ce classement et entrent dans le top 30 des plus grosses fortunes de la planète: Françoise Bettencourt Meyers, petite-fille et héritière du fondateur du groupe industriel L'Oréal, qui arrive 11e avec 95,5 milliards de dollars (environ 84,4 milliards d’euros), ainsi que François Pinault, PDG de Kering, qui occupe la 27e place avec un équivalent de presque 46 milliards d’euros.Jeff Bezos, le patron d’Amazon, se retrouve à la troisième place avec une fortune de 196,3 milliards de dollars.

