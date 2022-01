https://fr.sputniknews.com/20220104/lespagne-et-le-bresil-constatent-leurs-premiers-cas-de-flurona-1054175839.html

L’Espagne et le Brésil constatent leurs premiers cas de "Flurona"

L’Espagne et le Brésil constatent leurs premiers cas de "Flurona"

Alors que les autorités sanitaires d'Israël, d'Espagne et du Brésil ont rapporté plusieurs personnes atteintes d'une double infection par le Covid-19 et par la... 04.01.2022

2022-01-04T09:53+0100

2022-01-04T09:53+0100

2022-01-04T10:05+0100

Après Israël, ce sont l’Espagne et le Brésil qui annoncent avoir officiellement répertorié leurs premiers cas de contamination simultanée par le Covid-19 et la grippe, appelée "Flurona". Provenant de "flu", la grippe en anglais, et d’une partie du mot "coronavirus", le "Flurona" n’est pas cependant un nom scientifique.Les autorités sanitaires de la Catalogne en ont fait part le 3 janvier. "Ce n’est pas la norme", a précisé la directrice du Service de santé catalan, Gema Craywinckel, lors d’une réunion dont la vidéo a été diffusée par les médias. Elle a noté qu’il s’agissait de "cas anecdotiques, sans grande pertinence". Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué par les autorités sur les personnes touchées par le "Flurona", ni leur âge, ni leur condition de santé.Au Brésil, plusieurs patients vivant dans différentes régions ont été testés positifs à deux virus, rapporte G1, un site brésilien d’information.À Rio de Janeiro, deux cas ont été détectés, dont un adolescent de 16 ans vacciné contre les deux infections. Après avoir commencé à présenter des symptômes la semaine dernière, il ne les a actuellement plus, a précisé sa mère auprès de G1.Trois cas ont été enregistrés dans l’est du pays, dans la ville de Fortaleza, dont deux enfants d’un an. Ils ont été hospitalisés, mais sont déjà sortis. Le troisième patient est un homme de 52 ans, atteint d’une forme légère.Enfin, une femme a eu des tests positifs à Sao Paolo, effectués le 20 décembre dans un hôpital privé.Au Paraguay, le président de la Société de pneumologie, José Fusillo, a assuré qu'il y avait déjà eu des cas dans son pays, mais les autorités sanitaires n’ont pas encore confirmé cette information.Avis de spécialistesBien que peu de données soient disponibles pour tirer des conclusions sur le risque de formes graves associées au "Flurona", un infectiologue brésilien a estimé que la double infection n’augmentait pas les risques de décès, mais n’allégeait pas les maladies. Il reste à surveiller cette co-infection, a souligné Mirian Dal’Ben, citée par G1.Les autorités sanitaires israéliennes examinent un cas constaté chez une trentenaire enceinte non vaccinée pour révéler si cette combinaison des deux virus peut provoquer une forme plus grave. La patiente n’a toutefois présenté que des symptômes bénins.Entre-temps, Arnon Vizhnitser, directeur du service de gynécologie de l'hôpital israélien où cette femme avait été hospitalisée, a noté que les deux virus provoquent des difficultés physiques, car tous deux attaquent les voies respiratoires supérieures.Sont-ils vraiment les premiers cas?Selon le journal américain The Atlantic, plusieurs personnes de la même famille ont été dépistées positives aux deux virus en février-mars 2020, au tout début de la pandémie. Puis un article portant sur les éventuels effets de la circulation simultanée de la grippe saisonnière et du Covid-19, publié en août 2020 dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), a noté que des "médecins de plusieurs pays ont signalé des patients testés positifs à la fois pour le Covid-19 et la grippe".Entre autres, une étude rétrospective de chercheurs de Wuhan sur le traitement des patients atteints à la fois par les deux virus a été citée. En effet, ils ont déclaré dans un article publié en juillet 2020 dans le Journal of Medical Virology avoir étudié les cas de 128 patients hospitalisés pour une pneumonie provoquée par le Covid-19 dont 64 avaient également été atteints par la grippe. Aucune différence dans l’atteinte pulmonaire entre les groupes co-infectés et non infectés par la grippe n’a été remarquée.

