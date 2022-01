https://fr.sputniknews.com/20220104/on-est-un-collectif-de-citoyens-schiappa-se-lance-dans-la-polemique-due-au-rappeur-gims-1054179998.html

"On est un collectif de citoyens": Schiappa se lance dans la polémique due au rappeur Gims

"On est un collectif de citoyens": Schiappa se lance dans la polémique due au rappeur Gims

La polémique née des propos du rappeur Gims demandant d'arrêter qu’on lui souhaite une bonne année pour des raisons religieuses ne cesse d’enfler. Pour Marlène... 04.01.2022, Sputnik France

2022-01-04T15:22+0100

2022-01-04T15:22+0100

2022-01-04T15:22+0100

france

france

musulmans

valérie pécresse

nouvel an

marlène schiappa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104156/48/1041564847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5d1a724b1ab9d210f341cb9095b2bc9.jpg

Alors que le rappeur Gims a appelé à ne pas lui souhaiter une bonne année pour des raisons religieuses, Marlène Schiappa a considéré ce 4 janvier sur CNews ces propos comme une "atteinte à la citoyenneté".Elle dit être "assez choquée par ces propos disant qu'il y aurait des citoyens à qui on peut souhaiter une bonne année et d'autres non".Invitée lundi 3 janvier sur RMC et RMC Story, elle a également reproché à Valérie Pécresse de s'être "targuée" du soutien du chanteur tout en lui demandant de "s’expliquer" sur le sens qu’elle y mettait.En effet, en 2021, avant le premier tour des régionales, Gims était apparu brièvement lors d’une réunion des jeunes avec Pécresse qui s’était tenue sur Zoom. "Je suis fier de collaborer depuis maintenant quelques années avec Valérie Pécresse", avait-il déclaré dans un clip, sans pour autant évoquer son soutien pour la candidate.Pour l’instant, Valérie Pécresse n’a pas personnellement commenté. Mais l'un de ses porte-parole, Guilhem Carayon, s'est exprimé le 3 janvier sur Twitter.Des propos polémiquesLa polémique s’est déclenchée après un appel de Gims adressé le 31 décembre, spécifiquement aux musulmans, à ne pas lui souhaiter une bonne année et un bon anniversaire au motif que "ça ne fait pas partie de nos convictions [...]. On respecte mais ce ne sont pas nos fêtes". Des propos qui ont fait réagir plusieurs personnalités.Éric Zemmour a moqué le fait que celui qui avait apporté son soutien à Valérie Pécresse "vous parle d’identité".Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement national, a épinglé Gims pour ses clips où figurent de l’alcool, des femmes habillées à la manière occidentale, ainsi que de l’argent, ce qui semble aller à l’encontre de la charia.La députée LREM Aurore Bergé a également dénoncé sur Twitter le communautarisme qui "est un fléau" et "pour lequel aucune complaisance n'est possible".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

france, musulmans, valérie pécresse, nouvel an, marlène schiappa