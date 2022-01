https://fr.sputniknews.com/20220104/plus-de-100-infections-au-coronavirus-dans-la-premiere-division-de-football-argentine-1054184049.html

Plus de 100 infections au coronavirus dans la première division de football argentine

Plus de 100 infections au coronavirus dans la première division de football argentine

Plus de 100 footballeurs évoluant en Ligue professionnelle (première division) argentine ont été testés positifs au coronavirus, après leur retour aux... 04.01.2022, Sputnik France

La presse argentine précise que les joueurs ainsi que les entraîneurs touchés appartiennent à 17 clubs différents. Avec 12 cas positifs chacun, ce sont les clubs de Vélez Sarsfield (Buenos Aires) et Le Club Sarmiento de Junin (ouest de Buenos Aires) qui ont été les plus pénalisés.Seuls quatre clubs de la première division n'ont pas encore annoncé d’infections au virus parmi les joueurs ou le staff technique.Le fameux club de la capitale Boca Junior a repris les entraînements avec sept joueurs en moins et sans l'entraîneur, Sebastian Bataglia, qui est isolé après avoir présenté des symptômes de contagion.À 400 kilomètres plus au sud, dans la ville de Mar del Plata, le club professionnel local Club athlétique Aldosivi a recensé sept cas positifs et un huitième en attente de confirmation. Dans la ville de Mendoza (ouest), le club local Godoy Cruz annonce lui aussi sept cas positifs parmi ses joueurs.Les principaux clubs de la Ligue professionnelle concernés par cette avalanche de cas positifs sont le club Platense (nord de Buenos Aires) avec six infections parmi ses joueurs, les clubs Lanus (province de Buenos Aires) et le Racing Club (province de Buenos Aires) avec quatre cas positifs chacun, y compris les deux entraîneurs.L'Argentine connaît une vague d'infections au coronavirus, avec un taux de positivité de 47,6%. Le 3 janvier, le pays a enregistré plus de 44.000 nouveaux cas d’infections, soit le double du bilan de la veille.Le weekend dernier, le monde du football en Argentine a été sous le choc après l’annonce par le club français Paris Saint-Germain (PSG) de l’infection de Lionel Messi, qui reste isolé dans sa ville natale de Rosario.

argentine, football, amérique latine, sport, pandémie, covid-19, coronavirus sars-cov-2