Programme Zemmour: supprimer les aides sociales pour les étrangers en France, est-ce "infaisable"?

"Un certain nombre de gens considèrent que la fraude permet d’éviter l’explosion du chaudron social. Mais quand on en voit l’importance (6 millions de cartes Vitale en circulation en surnombre), on ne peut pas dire qu’en préservant ces fraudes on évite d’ouvrir le couvercle de la marmite. Au contraire, elles créent une division entre les Français et certains étrangers qui veulent respecter les lois et pays et d’autres qui ne les respectent pas."