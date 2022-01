Véran évoque près de 300.000 nouveaux cas de Covid sur 24h en France

https://fr.sputniknews.com/20220104/veran-evoque-pres-de-300000-nouveau-cas-de-covid-sur-24-heures-en-france-1054180958.html

La France a certainement enregistré près de 300.000 contaminations par le coronavirus responsable du Covid-19 en 24 heures, a déclaré ce mardi 4 janvier Olivier Véran, ce qui constituerait un record.Le projet de loi sur le pass vaccinal au centre de la polémiqueLa veille, la séance de l'Assemblée consacrée à la loi sur l'introduction du pass vaccinal en France avait été suspendue après minuit après que la tension était montée d’un cran. L’opposition vise Gabriel Attal alors que la majorité parle de manœuvres politiques censées faire capoter le texte de loi.Le projet de loi est dénoncé par une partie de l'opposition, dont La France insoumise et le Rassemblement national, alors que Les Républicains sont divisés à ce sujet.La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire en France, que le gouvernement entend faire entrer en vigueur le 15 janvier, vise notamment à freiner la propagation du variant Omicron du coronavirus, qui est à l'origine d'une flambée du nombre de contaminations dans le pays. Le gouvernement souhaite mettre plus encore la pression sur les Français de plus de 12 ans non-vaccinés qui, faute de pouvoir justifier d'un statut vaccinal, n'auront plus accès aux restaurants et bars, aux transports publics interrégionaux ou aux foires.

