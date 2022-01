https://fr.sputniknews.com/20220105/affrontements-au-kazakhstan-leurope-la-chine-et-la-russie-reagissent--1054200741.html

Affrontements au Kazakhstan: l'Europe, la Chine et la Russie réagissent

Moscou espère que la situation au Kazakhstan se stabilisera rapidement, a déclaré ce mercredi 5 janvier le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Le pays est ravagé par des manifestations dans plusieurs villes, où les manifestants sont descendus dans les rues le 2 janvier pour contester les prix élevés des combustibles.La Russie est favorable à la normalisation de la situation au Kazakhstan par le dialogue plutôt que par l'agitation, a ajouté le ministère russe.En même temps, les autorités russes ont renforcé les mesures de sécurité près de l'ambassade du Kazakhstan à Moscou, a rapporté un correspondant de Sputnik. Il y a plusieurs voitures de police devant l'ambassade, il n'y a personne et la situation reste actuellement calme. Avant, un jeune homme a été repéré devant la mission diplomatique kazakhe tenant un piquet solitaire en soutien aux manifestants avec le drapeau national dans les mains, ajoute le journaliste sur place.En outre, le ministère a noté rester en contact avec ses missions diplomatiques au Kazakhstan.La réaction internationalePlusieurs pays européens ont appelé à une désescalade de la situation tendue au Kazakhstan, dont notamment l’Allemagne, la Biélorussie, la Chine, la Pologne et l’Ukraine.Le ministère biélorusse des Affaires étrangères estime qu'il est important de stabiliser la situation au Kazakhstan et de mettre fin aux troubles, et espère que les dirigeants du Kazakhstan y feront face.Le cabinet allemand suit de près les événements au Kazakhstan et appelle à un dialogue entre les autorités et les manifestants, selon le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Christopher Burger.À leur tour, les autorités chinoises croient en la normalisation de la situation au Kazakhstan et soutiennent les mesures prises par le Kazakhstan pour protéger la sécurité publique, d’après le ministère chinois des Affaires étrangères.Le président en exercice de l'OSCE et ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, a aussi appelé à une désescalade de la situation au Kazakhstan et s'est dit convaincu à cet égard que la violence ne résoudrait pas les problèmes.L’Union européenne s’est aussi exprimée concernant la situation au Kazakhstan. Bruxelles a appelé les autorités du pays à respecter le droit des citoyens à manifester pacifiquement, tout en exhortant les protestataires à éviter les violences.Des manifestations au KazakhstanAlors que les prix du gaz ont connu une augmentation, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays, en commençant par celles du 2 janvier dans les villes de Janaozen et d'Aqtaw, dans la région de Manguistaou.Dans la nuit du 4 au 5 janvier, des manifestants ont fait irruption dans la mairie d'Almaty et y ont mis le feu. Près de 500 civils dont 130 femmes et personnes âgées ont été passés à tabac à Almaty pendant les heurts. Le Parquet d'Almaty et au moins 120 véhicules ont été incendiés. Plus tard, des manifestants se sont introduits dans la résidence du Président. La police kazakhe a arrêté plus de 200 personnes à Almaty.Le Président Tokaïev a annoncé que les heurts avaient fait des morts et des blessés parmi les policiers et promis de prendre des mesures rigoureuses pour rétablir le calme. Le soir du 5 janvier, l’état d’urgence a été décrété sur l’ensemble du territoire kazakh.

