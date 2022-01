https://fr.sputniknews.com/20220105/fete-a-bord-dun-vol-en-direction-du-mexique-le-ministre-canadien-des-transports-exige-une-enquete-1054196061.html

Fête à bord d’un vol en direction du Mexique, le ministre canadien des Transports exige une enquête

Fête à bord d'un vol en direction du Mexique, le ministre canadien des Transports exige une enquête

Le ministre canadien des Transports a annoncé mardi avoir demandé à ses services de mener une enquête sur les informations rapportées au sujet de "comportements inacceptables" survenus au cours d'un vol de la compagnie aérienne "Sunwing Airlines" à destination du Mexique, ont rapporté les médias locaux.Il ressort de plusieurs vidéos mises en ligne, récemment, sur les réseaux sociaux que des passagers, sans masque, et ne respectant pas les règles de distanciation physique, dansaient dans l'allée et sur les sièges de l'avion.Plusieurs médias ont rapporté que certains passagers à bord de l'appareil, qui s’envolait vers la ville mexicaine de Cancún, étaient des influenceurs et des membres de la production de deux émissions de télé-réalité de la télévision québécoise.De son côté, Rena Kisfalvi, responsable syndicale représentant un millier d'employés de la compagnie "Sunwing", a qualifié ces comportements "d'inacceptables".Pour sa part, la compagnie aérienne en question a, tout en refusant de réagir aux sollicitations des médias, décidé, pour "raison d’enquête diligentée", d’annuler le vol retour entre Cancun et Montréal, initialement programmé ce jeudi.

