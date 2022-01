Heurts, état d’urgence dans plusieurs villes: la situation au Kazakhstan en continu

#SputnikVidéo | Des affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre ont eu lieu sur la place centrale d' #Almaty , ancienne capitale du #Kazakhstan . La police a utilisé du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes pour disperser la foule. https://t.co/B5IdfqpZLV pic.twitter.com/04SYCCREEv

L'état d'urgence décrété à Almaty et Noursoultan comprend un couvre-feu de 23h00 à 07h00, l’interdiction des événements publics et grèves, le renforcement de la sécurité. L’entrée et la sortie des zones concernées sont limitées.