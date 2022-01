https://fr.sputniknews.com/20220105/il-attaque-des-gendarmes-au-mortier-dartifice-a-la-saint-sylvestre-et-ecope-de-10-mois-de-prison-1054196236.html

Il attaque des gendarmes au mortier d’artifice à la Saint-Sylvestre et écope de 10 mois de prison

Il attaque des gendarmes au mortier d’artifice à la Saint-Sylvestre et écope de 10 mois de prison

Un individu a écopé de 10 mois de prison ferme dans le Haut-Rhin après avoir tiré des mortiers d’artifice et lancé un pétard sur des gendarmes, selon L’Alsace... 05.01.2022, Sputnik France

2022-01-05T15:27+0100

2022-01-05T15:27+0100

2022-01-05T15:27+0100

faits divers

interpellation

nouvel an

tir au mortier

troubles à l'ordre public

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1045994565_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20ce30ccf2e2e02f6894467612fa82d8.jpg

Un homme de 24 ans a été arrêté le soir du Nouvel An à Bollwiller, dans le Haut-Rhin, rapporte L’Alsace. Il avait attaqué des gendarmes et tenté de prendre la fuite. Il a été jugé en comparution immédiate lundi 5 janvier, écopant de 10 mois de prison ferme avec incarcération immédiate. Il était déjà connu de la justice pour des affaires de droit commun.La gendarmerie avait été appelée dans la commune pour tapage nocturne, et s’est retrouvée agressée par une trentaine d’individus. Leur véhicule a été ciblé par des mortiers d’artifice. C’est une équipe de renfort qui a pu mettre la main sur l’un des fauteurs de trouble, lequel s’était écarté du groupe et avait lancé un projectile avant de s’en féliciter.Amaury Paricaud, commandant de la compagnie de gendarmerie de Soultz-Guebwiller, a évoqué sur CNews la difficulté à déterminer quel individu fait quoi dans ce genre d’agression car "ils compartimentent les tâches". Des projectiles déjà allumés sont parfois donnés aux plus jeunes pour atténuer le risque pénal, explique-t-il.Troubles à la Saint-SylvestreDans le Bas-Rhin et à Strasbourg, les forces de l’ordre ont été confrontées à une nuit particulièrement agitée le 31 décembre. Une trentaine de personnes ont été interpellées et 87 voitures incendiées dans l’ensemble du département, la plupart à Strasbourg et aux alentours. Quatre policiers ont été blessés en intervention. Le 13 décembre, six villes du Bas-Rhin avaient déjà décrété un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans, "particulièrement impliqués dans ces troubles à l’ordre public", d’après la préfecture.Le ministère de l’Intérieur mentionne que cette nuit de la Saint-Sylvestre a connu une baisse des violences par rapport à 2019. L’année 2020 n’a pas été prise en compte en raison du couvre-feu qui avait été décrété. Au total, 487 véhicules ont été incendiés, 441 personnes interpellées, dont 381 placées en garde à vue. Les 130.000 membres des forces de l’ordre mobilisés pendant cette nuit "ont fait respecter les consignes de limitation des rassemblements et assuré l’ordre républicain", a assuré Gérald Darmanin dans un communiqué du 1er janvier.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

interpellation, nouvel an, tir au mortier, troubles à l'ordre public