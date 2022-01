https://fr.sputniknews.com/20220105/le-dernier-tir-de-missile-nord-coreen-au-cur-dun-entretien-entre-des-responsables-sud-coreen-et-us-1054195136.html

Le dernier tir de missile nord-coréen au cœur d'un entretien entre des responsables sud-coréen et US

Le dernier tir d'un missile balistique nord-coréen et la réponse des alliés ont été au centre d'un entretien téléphonique entre les envoyés nucléaires en chef... 05.01.2022, Sputnik France

2022-01-05T14:48+0100

2022-01-05T14:48+0100

2022-01-05T14:48+0100

"Les deux parties ont évalué ce qui semble être un missile balistique tiré par la Corée du Nord vers la mer de l'Est avant d'examiner les mesures qui devraient être engagées", a expliqué le ministère dans un communiqué.Le représentant spécial sud-coréen pour la paix et la sécurité sur la péninsule coréenne, Noh Kyu-duk, et son homologue américain, Sung Kim, ont décidé de poursuivre leurs efforts pour reprendre le dialogue avec la Corée du Nord sur la base de l'alliance robuste entre la Corée du Sud et les États-Unis, a fait savoir la même source.La Corée du Nord a tiré le projectile en direction de l'est à environ 8h10 depuis la province du Jagang, près de la Chine, selon le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS).Il s'agit du premier tir de projectile de la Corée du Nord depuis son tir d'essai d'un nouveau missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) en octobre.

états-unis, corée du sud, corée du nord, missile