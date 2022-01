https://fr.sputniknews.com/20220105/le-president-polonais-andrzej-duda-teste-positif-au-covid-19-1054195328.html

Le Président polonais Andrzej Duda testé positif au Covid-19

Le Président polonais Andrzej Duda testé positif au Covid-19

Tout en assurant que le chef de l'État ne présente "pas de symptômes graves", son chef de cabinet a précisé que le Président a bien été triplement vacciné... 05.01.2022, Sputnik France

Le Président polonais Andrzej Duda a été testé positif au Covid-19 sans toutefois présenter de "symptômes graves", a annoncé mercredi son chef de cabinet, Pawel Szrot.M. Szrot a précisé que le Président a bien été triplement vacciné, qu'il se sentait bien et et qu'il reste en isolement.Le ministère polonais de la Santé a fait état mercredi d'une augmentation quotidienne de 17.196 cas mais aussi de 632 décès liés au Covid.La Pologne, un pays de 38 millions d'habitants, a l'un des taux de vaccination les plus faibles d'Europe - environ 63% de la population adulte - et l'un des taux de mortalité les plus élevés, mais très peu de restrictions ou d'obligations en matière de vaccination sont en place.

