Le tourisme suisse résiste mieux que prévu à la pandémie

Le secteur touristique en Suisse résiste mieux que prévu à la pandémie de Covid-19, avec un début de saison positif, malgré les craintes autour de la... 05.01.2022, Sputnik France

Les hébergeurs, en particulier dans les régions de montagne, ont constaté un retour des touristes européens, notamment des Allemands, Français et Anglais, tandis que la clientèle suisse est restée fidèle, selon un communiqué de Suisse Tourisme."Cette augmentation est, certes, moins importante que celle espérée par la branche en novembre", mais elle "représente tout de même près de 90% du niveau des nuitées atteint en 2019", ajoute-t-on.Fin novembre, la Suisse avait interdit les vols directs en provenance d'Afrique australe et imposé une quarantaine aux voyageurs même vaccinés ou guéris en provenance de certains pays.La liste s'était allongée en quelques jours à 23 pays, incluant notamment le Royaume Uni, la Belgique et les Pays bas, qui font partie de la clientèle fidèle des stations de ski suisses.Face aux craintes quant à l'impact des restrictions pour les voyageurs en provenance de ces pays sur la saison de ski, le gouvernement suisse les a finalement remplacées par une obligation de tests pour tous les personnes souhaitant entrer dans le pays alpin.

