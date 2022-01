https://fr.sputniknews.com/20220105/les-bebes-nes-pendant-la-pandemie-ont-des-scores-de-developpement-inferieurs-selon-une-etude-1054191124.html

Les bébés nés pendant la pandémie ont des scores de développement inférieurs, selon une étude

La pandémie semble affecter le développement des enfants, ce qui pourrait être dû au stress ressenti par la mère lors de la grossesse, relate une étude publiée... 05.01.2022, Sputnik France

D’après une étude de scientifiques de l'université Columbia de New York publiée le 4 janvier dans la revue JAMA Pediatrics, les bébés nés pendant la première année de la pandémie ont obtenu des résultats en matière de développement des compétences sociales et motrices légèrement inférieurs par rapport à ceux nés juste avant. Ces résultats étaient les mêmes que la mère ait eu le Covid ou non.Cette étude a inclus 225 bébés nés à New York entre mars et décembre 2020. Près de la moitié des mères ont contracté le Covid-19 à un moment donné de leur grossesse, bien que sous une forme légère ou asymptomatique.Le scientifique prévient que les résultats ne signifient pas nécessairement que cette génération sera amoindrie intellectuellement plus tard.Il explique que, selon les résultats, "l'énorme quantité de stress ressentie par les femmes enceintes pendant ces périodes sans précédent peut avoir joué un rôle".Une solution évoquée par le ministre de la SantéPour éviter les conséquences indésirables, Olivier Véran a une nouvelle fois appelé le 27 décembre les femmes enceintes à se faire vacciner en se faisant le porte-voix d’équipes de réanimation désespérées par l'arrivée dans leurs services de futures mères atteintes du Covid-19.Cyril Huissoud, chef du service de gynécologie-obstétrique de l'Hôpital Femme Mère Enfant à Lyon et secrétaire général du Collège national des gynécologues, a expliqué quant à lui que "le virus attaque parfois la microcirculation placentaire et induit des lésions, qui peuvent entraîner un retard de croissance et une mort fœtale in utero très brutale."En outre, Sylvie Epelboin, gynécologue au CHU de Bichat, à Paris, constate dans une étude une multiplication par 2,1 du risque de prématurité dite "spontanée" en plus d'une augmentation de la prématurité décidée par le corps médical.

