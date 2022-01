https://fr.sputniknews.com/20220105/les-prix-du-petrole-en-hausse-apres-la-decision-de-lopep-1054191786.html

Les prix du pétrole en hausse après la décision de l'Opep+

Les cours du pétrole ont terminé en hausse mardi, suite à l'annonce d'une augmentation limitée de production des pays liés par l'accord Opep+. 05.01.2022, Sputnik France

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, le principal contrat échangé à Londres, a clôturé en hausse de 1,29%, à 80 dollars exactement.C'est la première fois depuis le 25 novembre, la veille de l'identification du variant Omicron du coronavirus, que le Brent finit une séance à 80 dollars ou plus.À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en février, a lui gagné 1,19%, pour s'inscrire à 76,99 dollars.Après leur réunion les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés de l'accord Opep+ ont maintenu le cap fixé en juillet d'un relèvement mensuel de 400.000 barils par jour.Cette hausse modérée inquiète d'autant moins le marché que beaucoup d'opérateurs s'attendent à ce que "le groupe produise moins que les 400.000 barils de plus qu'il annonce", ont réagi les analystes de TD Securities."Le marché a le sentiment que nous n'allons pas voir beaucoup de pétrole supplémentaire", a abondé Michael Lynch, président du cabinet Strategic Energy & Economic Research (SEER).

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

