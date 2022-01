https://fr.sputniknews.com/20220105/les-ventes-de-voitures-doccasion-etablissent-un-nouveau-record-en-france-en-2021-1054198029.html

Les ventes de voitures d’occasion établissent un nouveau record en France en 2021

france

Le malheur des uns fait-il le bonheur des autres? Alors que la capacité globale des compagnies aériennes a chuté de quelque 35% par rapport à la période avant-Covid, le marché du véhicule d’occasion enregistre un nouveau record sur un an en France. Les automobilistes font de plus en plus souvent le choix de se tourner vers l'occasion en achetant une voiture. L’an dernier, ce marché a atteint un niveau record avec un peu plus de six millions de transactions de véhicules d'occasion en France, fait savoir Le Journal de l’automobile. Un chiffre en hausse de 8% sur un an, mais aussi de 3,9% par rapport à 2019, qui avait établi un record.Pour rappel, le marché du neuf avait constitué l’année dernière 1,659 million de ventes.L’année 2020 avait apporté son lot de problème au secteur automobile, mais le marché de l’occasion n’avait reculé que de 4,5% contre 25% pour celui du neuf. Durant la dernière année, il s’est vendu 3,6 véhicules d’occasion pour un neuf. C’était 3,4 en 2020 et 2,6 en 2019, précise le média.Un prix moyen en hausse de 13% sur un anLa demande accrue a fait monter les prix qui ont bondi de 13% entre décembre 2020 et décembre 2021. Fin 2020, il fallait payer en moyenne un peu plus de 23.000 euros pour une voiture d'occasion, contre plus de 26.000 euros en décembre dernier. Certains modèles étaient parfois même plus chers d'occasion que leur équivalent neuf, notamment en raison des problèmes de livraison.Toutefois, toutes les occasions ne progressent pas. C'est notamment le cas des occasions récentes qui plongent de 10,1% pour les voitures de moins d’un an et de 15,6% pour celles qui ont entre un et deux ans, fait remarquer L’Automobile magazine. Les véhicules qui "cartonnent" sur le marché de l’occasion sont ceux qui ont entre deux et cinq ans, mais aussi les 10-15 ans et même les plus de 15 ans.Pour ce qui est des marques, la moitié du marché de l'occasion en France se compose de véhicules français, avec Renault en tête du choix des acheteurs, suivi de Peugeot et Citroën. Derrière les Français arrivent les poids lourds de l’industrie automobile allemande, comme Volkswagen, BMW, Audi et Mercedes.Pourquoi autant d’occasions en 2021?Les constructeurs automobiles n’ont pas pu assurer une quantité suffisante de véhicules neufs notamment en raison de pénuries de semi-conducteurs. Le même problème a engendré des rallongements des délais de livraison. Les consommateurs se sont par conséquent tournés vers les véhicules d’occasion.L’Usine nouvelle avait prévenu dès février 2021, citant le cabinet IHS Markit, que la crise des puces irait en s’amplifiant et qu’elle empêcherait l’industrie automobile de produire un million de véhicules au premier trimestre 2021. Il faudra attendre le premier trimestre 2022 pour voir les choses revenir à la normale, avaient indiqué les experts.

