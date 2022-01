https://fr.sputniknews.com/20220105/letat-durgence-sanitaire-decrete-en-outre-mer-dont-en-guadeloupe-1054192241.html

L'état d'urgence sanitaire décrété en outre-mer, dont en Guadeloupe

En raison de la forte circulation de l’Omicron et de la faible couverture vaccinale, l’état d’urgence sanitaire a été décrété dans plusieurs régions et... 05.01.2022, Sputnik France

2022-01-05T12:48+0100

2022-01-05T12:48+0100

2022-01-05T13:32+0100

L'état d'urgence sanitaire a été décrété ce 5 janvier en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, territoires d'Outre-mer, une semaine après la Réunion et la Martinique, "sous l'effet du variant Omicron". La Réunion et la Martinique sont placées en état d'urgence sanitaire depuis le 27 décembre.Selon le texte, "le taux d'occupation des lits de réanimation est supérieur à 190% de la capacité initiale" en Guyane où seulement 31% de la population a reçu au moins une dose. Quant à Guadeloupe, le taux d’occupation est d’environ 80%, pour 40% d’habitants primo-vaccinés.Au 4 janvier, le taux d'incidence était de 1.820, soit en hausse de 549% sur les sept derniers jours.L'état d'urgence sanitaire est censé permettre "aux préfets de prendre des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile", note le décret.

