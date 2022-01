https://fr.sputniknews.com/20220105/linterview-polemique-de-macron-aurait-du-sortir-apres-le-vote-sur-le-pass-vaccinal-selon-berge-1054196995.html

L’interview polémique de Macron aurait dû sortir après le vote sur le pass vaccinal, selon Bergé

L'interview polémique de Macron aurait dû sortir après le vote sur le pass vaccinal, selon Bergé

Sur fond des débats autour de l’interview d’Emmanuel Macron du 4 janvier, une députée LREM a estimé qu’elle ne devait pas être publiée pendant le débat sur le... 05.01.2022, Sputnik France

Parue le 4 janvier dans Le Parisien, l’interview d’Emmanuel Macron où il affirme vouloir "emmerder" les non-vaccinés, a provoqué une polémique et une suspension de la séance de l’examen du projet de loi sur le pass vaccinal à l’Assemblée nationale.Interrogée le 4 janvier sur LCP, la députée LREM Aurore Bergé a supposé que l’interview devrait sortir le 5 janvier.Elle a trouvé par ailleurs que le Président de la République "parle clair et parle vrai".Alors que "90% des Français ont fait le choix de la solidarité" en se faisant vacciner, la députée a jugé tout à fait normal de faire peser la contrainte sur les autres.Des suspensions de séanceAprès avoir été suspendue la veille, la séance de l’examen du projet de loi a de nouveau été perturbée le 4 janvier suite à la publication de l’interview de M.Macron.Les propos du Président ont provoqué l’indignation de ses opposants politiques. Édouard Philippe l’a, en revanche, défendu ce 5 janvier sur France 2, estimant qu’il "s’exprime parfois de façon familière" et que "tout le monde a compris qu’il voulait entendre".Les débats devaient reprendre ce 5 janvier.

