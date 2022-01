https://fr.sputniknews.com/20220105/loms-continue-de-recommander-une-quarantaine-de-14-jours-1054196396.html

L'OMS continue de recommander une quarantaine de 14 jours

S'exprimant lors d'un point de presse, M. Mahamud a toutefois estimé que les pays doivent prendre des décisions concernant la durée de la quarantaine en fonction de leur propre situation.Selon lui, une période de quarantaine plus longue pourrait aider à maintenir le nombre de contaminations aussi bas que possible dans les pays à faible taux d'infection.S'agissant des pays qui connaissent une flambée épidémique, il a souligné que des quarantaines plus courtes peuvent être justifiées afin d'éviter une paralysie économique et une désorganisation des secteurs clés de la société.Pour ce qui est de la propagation du variant Omicron dans le monde, M. Mahamud, gestionnaire d'incident à l'OMS, a fait savoir que jusqu'au 29 décembre dernier, 128 pays ont signalé des cas de cette souche.En Afrique du Sud, qui avait connu une forte augmentation des cas suivie d'une baisse relativement rapide, les taux d'hospitalisation et de mortalité sont restés faibles, a-t-il ajouté, notant cependant que la situation ne sera pas la même dans d'autres pays.En outre, il a fait observer qu'Omicron pourrait devenir majoritaire en quelques semaines, en particulier dans les zones comptant un grand nombre de personnes sensibles - principalement celles qui ne sont pas vaccinées, relevant que "le monde n'a jamais vu un virus aussi transmissible".Le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) de l'OMS sur la vaccination doit se réunir le 19 janvier pour examiner la situation vaccinale dans le monde. Au menu des discussions : le calendrier des doses de rappel, le mélange des vaccins et la composition des futurs vaccins.

