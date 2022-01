https://fr.sputniknews.com/20220105/macron-dit-avoir-envie-detre-candidat-a-la-presidentielle-1054189242.html

Macron dit avoir "envie" d'être candidat à la présidentielle

Macron dit avoir "envie" d'être candidat à la présidentielle

Emmanuel Macron dit avoir envie de briguer un nouveau mandat présidentiel mais ajoute que les conditions actuelles, en premier lieu la crise sanitaire, ne lui... 05.01.2022, Sputnik France

"Il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie", déclare Emmanuel Macron en réponse à une question sur son éventuelle candidature à un nouveau mandat de cinq ans."En tout cas, est-ce que je continue à avoir des ambitions, des rêves et des volontés pour notre pays ? Oui", explique le Président."Est-ce que ce moment va venir, plutôt tôt que tard compte tenu du calendrier ? Oui. Cette décision se consolide en mon for intérieur", poursuit-il."Dès qu’il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j’aurai clarifié ce sujet, en moi-même et par rapport à l’équation politique, je dirai ce qu’il en est avec la même liberté car je ne veux rien m’interdire", souligne-t-il.

