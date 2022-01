https://fr.sputniknews.com/20220105/plus-de-978-millions-de-cas-de-covid-confirmes-sur-le-continent-africain-1054198490.html

Plus de 9,78 millions de cas de Covid confirmés sur le continent africain

Plus de 9,78 millions de cas de Covid confirmés sur le continent africain

Le continent africain a recensé jusqu'à mardi après-midi 9.781.838 cas confirmés de Covid-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des... 05.01.2022, Sputnik France

2022-01-05T17:00+0100

2022-01-05T17:00+0100

2022-01-05T17:03+0100

covid-19

afrique

afrique du sud

décès

guérison

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1045227555_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a53e5f841d70f9fce6b3bbbc09c56f90.jpg

Le nombre des décès a atteint à la même date 229.101, alors que les guérisons ont totalisé 8.746.378, précise CDC Afrique qui relève de l’Union africaine.L'Afrique du Sud est le pays le plus gravement touché du continent avec 3.475.512 cas confirmés, souligne notamment CDC Afrique.L'Afrique australe arrive en tête suivie par l’Afrique du Nord, l’Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, ajoute CDC Afrique.

afrique

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, afrique du sud, décès, guérison, covid-19