Sony dévoile un nouveau prototype de sa voiture électrique Vision S

La Vision S est truffée de capteurs internes et externes et sert notamment à Sony à tester ses technologies de conduite autonome, sans chauffeur. 05.01.2022, Sputnik France

Le géant japonais de l'électronique Sony a présenté mardi un nouveau prototype de sa voiture électrique Vision S et annoncé la création d'une nouvelle filiale chargée d'explorer ce marché en expansion rapide.Sur la scène du CES de Las Vegas, le rendez-vous annuel de l'électronique grand public, l'entreprise a dévoilé le Vision-S 02, une nouvelle version de son premier prototype, qui est testé sur les routes.Le groupe, plus connu pour ses téléviseurs ou ses consoles de jeux vidéo (Playstation), va créer une filiale baptisée Sony Mobility au printemps 2022.À travers cette nouvelle branche, Sony "compte explorer la possibilité d'investir le marché des véhicules électriques", précise le communiqué.La Vision S est truffée de capteurs internes et externes et sert notamment à Sony à tester ses technologies de conduite autonome, sans chauffeur.

