https://fr.sputniknews.com/20220106/la-sortie-de-la-crise-sanitaire-sera-une-entree-de-crise-economique-1054184869.html

"La sortie de la crise sanitaire sera une entrée de crise économique"

"La sortie de la crise sanitaire sera une entrée de crise économique"

Si les responsables gouvernementaux de l’économie affichent un certain optimisme face à la crise sanitaire, elle réserve encore des surprises, affirme Charles... 06.01.2022, Sputnik France

2022-01-06T10:15+0100

2022-01-06T10:15+0100

2022-01-06T10:15+0100

covid-19

inflation

chômage

croissance

crise économique

covid-19

crise sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1045060432_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_980f1edc268acbf788d9dc49061fca2a.jpg

La crise du Covid-19 est considérée comme une occasion de relance économique, comme l’ont suggéré plusieurs dirigeants mondiaux. L’optimisme semble d’ailleurs de rigueur, malgré la crise sanitaire, le gouvernement se félicite de l’accélération de la croissance économique, de la réduction du chômage au niveau d’avant-crise et d’une augmentation de la consommation.Mais comment cela est-il possible, compte tenu des restrictions en cours, de l’imposition d’obligation vaccinale entraînant le chômage des travailleurs non vaccinés, du pass sanitaire (bientôt pass vaccinal) qui limite la fréquentation de nombreux lieux de consommation? Ajoutez à cela l’apparition du variant Omicron, très contagieux, qui fait exploser le nombre de cas contacts et provoque l’isolement à domicile de plus en plus de travailleurs, et il devient légitime de se demander dans quels secteurs cette prétendue augmentation de la disponibilité des emplois et de la croissance se manifeste.Charles Sannat, entrepreneur et analyste économique, revient sur l’analyse des chiffres mis en avant par le gouvernement:"L’économie tourne à 99% de ses capacités par rapport à 2019", a également déclaré Bruno Le Maire, qui sous-entend ainsi que la crise n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, financièrement parlant. Le ministre de l’Économie a-t-il raison d’être aussi optimiste ou le pire est-il à venir pour la France et pour l’économie mondiale? Charles Sannat relativise les propos du ministre français:Alors, y a-t-il une bombe à retardement? Quand va-t-elle exploser? Notre intervenant souligne qu’en effet, la sortie de crise sanitaire risque de réserver des surprises économiques:

https://fr.sputniknews.com/20220104/banque-de-france-linflation-est-a-un-pic-et-lomicron-a-un-impact-limite-1054184229.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

inflation, chômage, croissance, crise économique, covid-19, crise sanitaire