La Turquie réduit la quarantaine à sept jours

La Turquie réduit la quarantaine à sept jours

La Turquie a annoncé, mercredi, qu'elle va réduire à sept jours la période de quarantaine pour les cas testés positifs au Covid-19, alors que le variant... 06.01.2022, Sputnik France

"La période de quarantaine pour les cas positifs est fixée à sept jours. La quarantaine prendra fin si le test est négatif au 5e jour", a déclaré le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, à l'issue de la réunion du Comité scientifique.Il a invité les citoyens turcs à réaliser leurs doses de rappel, soulignant que les mesures de précautions individuelles prennent tout leur sens avec le variant Omicron.Il a également fait savoir qu'aucune quarantaine n'est requise pour les cas contacts ayant reçu la dose de rappel au cours des trois derniers mois ou ayant eu la maladie, rappelant les gestes barrières comme ne pas passer trop de temps dans des environnements clos et non ventilés, respecter la distanciation physique et porter un masque.La Turquie a enregistré 66.467 nouvelles contaminations au Covid-19 et 143 décès au cours des dernières 24 heures.

