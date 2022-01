https://fr.sputniknews.com/20220106/laustralie-bloque-lentree-de-novak-djokovic-a-cause-de-son-statut-vaccinal-1054204901.html

L'Australie bloque l'entrée de Novak Djokovic à cause de son statut vaccinal

Le numéro un mondial de tennis Novak Djokovic s'est vu refuser l'entrée en Australie jeudi, sur fond de tollé provoqué par une décision initiale d'accorder au... 06.01.2022, Sputnik France

Novak Djokovic, victorieux de l'Open d'Australie à neuf reprises et triple tenant du titre, a été transporté dans un hôtel de Melbourne réservé aux mises à l'isolement pendant la crise sanitaire du coronavirus, après avoir été bloqué pendant la nuit à l'aéroport de Melbourne, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.D'après cette source, le numéro un mondial à l'ATP - le circuit professionnel masculin - a été informé par une lettre du gouvernement australien qu'il serait expulsé du pays plus tard dans la journée.Cette affaire, qui revêt une dimension politique alors que la gestion de l'épidémie est scrutée de près sur fond de flambée inédite des contaminations provoquée par le variant Omicron du coronavirus, menace de provoquer un incident diplomatique entre Canberra et Belgrade, le président serbe Aleksandar Vucic ayant dénoncé un harcèlement à l'encontre de Novak Djokovic.Les douanes australiennes ont confirmé que le visa de Novak Djokovic a été révoqué. Selon la source proche du tournoi de Melbourne, les avocats du joueur serbe ont prévu de déposer une requête pour empêcher l'expulsion de leur client.Novak Djokovic, qui refuse de dévoiler son statut vaccinal tout en critiquant publiquement les obligations vaccinales contre le COVID-19, a déclenché un tollé dans l'opinion publique lorsqu'il a annoncé via Instagram qu'il bénéficiait d'une exemption médicale pour prendre part à l'Open d'Australie, qui débute le 17 janvier."Harcèlement"Le numéro un mondial s'est rendu à Melbourne avec l'ambition de remporter un vingt-et-unième titre en Grand Chelem, ce qui serait un record, pour dépasser Roger Federer et Rafael Nadal.Melbourne a été particulièrement touchée par la crise sanitaire. Elle a été la ville la plus longuement confinée au monde, en durée cumulée.Alors qu'environ 91% de la population adulte australienne est complètement vaccinée contre le COVID-19, il y a peu de sympathie dans le pays pour les personnes refusant le vaccin, une tendance alimentée par la résurgence épidémique provoquée par le variant Omicron.La décision de Canberra a toutefois provoqué des tensions avec Belgrade, où le président serbe a indiqué qu'il s'était entretenu avec Novak Djokovic pour lui assurer du plein soutien du pays "afin que cesse immédiatement le harcèlement contre le meilleur joueur mondial de tennis".L'ambassade serbe à Canberra a pris contact avec le gouvernement australien, a fait savoir Scott Morrison, qui a rejeté les accusations de harcèlement.Le sort de Novak Djokovic est aussi au centre d'une bataille politique domestique, entre l'administration conservatrice de Canberra et le gouvernement de gauche de l'Etat de Victoria, où se trouve Melbourne.Le gouvernement de Victoria a accordé une exemption médicale à Novak Djokovic pour se rendre à Melbourne, comme l'y autorise le système fédéral australien, mais le gouvernement fédéral contrôle les frontières internationales et peut contester les exemptions. On ne connaît pas le motif pour lequel l'Etat de Victoria a accordé une exemption médicale au joueur serbe.A l'aéroport de Melbourne, les services des douanes ont déclaré que Novak Djokovic n'avait pas été en mesure de justifier l'exemption dont il bénéficiait.La fédération australienne de tennis a affirmé que le numéro un mondial n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur.

