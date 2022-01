https://fr.sputniknews.com/20220106/lautriche-va-rendre-le-masque-obligatoire-en-exterieur-face-a-omicron-1054218969.html

L'Autriche va rendre le masque obligatoire en extérieur face à Omicron



L'Autriche imposera à compter de samedi de nouvelles mesures face à l'épidémie de Covid-19, dont le port du masque obligatoire en extérieur, et continue de... 06.01.2022, Sputnik France

Le gouvernement de Vienne a réussi à réduire fortement le nombre de contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2 en décrétant un quatrième confinement national en novembre et décembre, mais l'apparition du variant Omicron provoque un rebond des infections.Au chapitre des nouvelles restrictions qui entreront en vigueur progressivement à compter de samedi, le port du masque FFP2 sera obligatoire en extérieur dans les espaces fortement fréquentés et la validité des certificats de vaccination sera ramenée à six mois.Les autorités comptent également durcir les contrôles dans les commerces de détail pour s'assurer que seules les personnes complètement vaccinées ou guéries du Covid-19 aient accès aux magasins.Obligation vaccinaleInterrogé sur l'obligation vaccinale, le chancelier autrichien l'a qualifiée d'outil indispensable dans la lutte contre l'épidémie.Il a précisé que l'exécutif travaillait à l'élaboration d'un texte conforme à la Constitution.Dans le même temps, les personnes cas contact s'étant vu administrer une dose de rappel et présentant un test de dépistage négatif au coronavirus seront exemptées de période d'isolement, a déclaré le ministre de la Santé Wolfgang Mückstein.Les autres pourront réduire leur quarantaine à cinq jours grâce à un test négatif.L'Autriche a fait état jeudi de 8.263 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, près de trois fois plus que la moyenne journalière enregistrée la semaine dernière.

